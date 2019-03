Novozelandski napadalec lani v Bolgariji in na Madžarskem

Sofija/Christchurch, 16. marca - Bolgarske oblasti so v petek sporočile, da je bil glavni osumljenec za teroristični napad na mošeji v novozelandskem Christchurchu novembra lani v Bolgariji, Romuniji in na Madžarskem. Leta 2016 je bil tudi na Zahodnem Balkanu. Novozelandske oblasti pa so sporočile, da je med smrtnimi žrtvami in ranjenimi v napadu tudi več otrok.