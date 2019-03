Na štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru večkilometrski zastoj

Ljubljana, 16. marca - Na štajerski avtocesti je pred zaporo pred izvozom Blagovica proti Mariboru nastal približno štirikilometrski zastoj, poroča prometno-informacijski center. Dars, ki je zaradi del v predorih in na trasi avtoceste med predori čez vikend zaprl odsek med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, voznikom svetuje, da uporabijo predhodne izvoze.

Dars je v petek ob 21. uri za ves promet zaprl omenjeni odsek, zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Odsek bo zaprt do nedelje do 16. ure, obvoz pa je po regionalni cesti, za osebna vozila pa je možen tudi obvoz skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje. Zastoji sicer nastajajo tudi na posameznih odsekih na regionalni cesti Blagovica - Trojane - Vransko.

Nujna vzdrževalna dela sicer na štajerski avtocesti potekajo tudi med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani, kjer je vozni pas zaprt do nedelje do predvidoma 21. ure. Pred zaporo je nastal kilometer dolg zastoj.

Na dolenjski avtocesti dela potekajo med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh proti Novemu mestu, kjer je prav tako danes zaprt vozni pas, nastal pa je do 2,5 kilometra dolg zastoj.