Vreme: Sončno

Ljubljana, 16. marca - Danes bo prevladovalo sončno vreme. Nekaj več oblačnosti bo dopoldne predvsem v vzhodni Sloveniji. Razen na severovzhodu bo zapihal zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, ponekod v jugovzhodnih krajih do okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.