Gledalci v Torontu videli kar 13 zadetkov

Toronto, 16. marca - Na tekmi med Toronto Maple Leafs in Philadelphio Flyers v severnoameriški hokejski ligi NHL so gledalci videli kar 13 zadetkov, na koncu je bilo 7:6 za domači Toronto. Za zmagovalce sta Jake Muzzin in Auston Matthews prispevala dva gola, pri poražencih pa je hat trick dosegel James van Riemsdyk.