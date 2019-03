Miami vodil že za 20 točk, a na koncu izgubil

Miami, 16. marca - V severnoameriški košarkarski ligi NBA je moštvo Miami Heat gostilo Milwaukee Bucks in izgubilo z 98:113. Domači so ob polčasu proti vodilnemu moštvu lige vodili za 20 točk, a na koncu vseeno izgubili. Slovenski košarkar Goran Dragić, ki je tekmo začel na klopi, je za Miami v 19 minutah prispeval po štiri točke in skoke ter tri podaje.