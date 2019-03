Newyorški borzni indeksi v minulem tednu z rastjo

New York, 16. marca - V tednu, ki ga je bolj kot pričakovanje trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko zaznamovalo dogajanje v Veliki Britaniji, ki se ne zna odločiti glede izstopa iz EU, so borzni indeksi Wall Streeta z rastjo popravili vtis iz tedna prej. Tako gospodarska poročila kot poslovna poročila podjetij so bila ugodna.