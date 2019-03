Newyorške borze končale v zelenem

New York, 15. marca - Trgovanje na newyorških borzah je teden zaključilo po optimističnih notah. Indeksa Dow Jones in Nasdaq sta tako končala na najvišjih ravneh po 9. oktobru lani. Na to je vplivalo tudi poročanje kitajske tiskovne agencije Xinhua o precejšnjem napredku v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko.