Ljubljana, 15. marca - Košarkarji v evroligi so danes dokončali 26. krog. Pri Barceloni se je izkazal Jaka Blažič, ki je bil s 15 točkami najboljši strelec ekipe, a so Katalonci v derbiju morali priznati premoč vodilnemu Fenerbahčeju in izgubili z 82:88.