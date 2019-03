Prihodnji teden v EU prvič posvečen medijski pismenosti

Bruselj, 17. marca - Prihodnji teden bo potekal prvi evropski teden medijske pismenosti, ki ga bo spremljalo več kot 200 dogodkov v Bruslju in po Evropi. Namen pobude Evropske komisije je spodbujati medijsko pismenost, nagovoriti ljudi h kritičnemu mišljenju in podpirati boj proti dezinformacijam, so sporočili v Bruslju.