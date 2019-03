Zaradi del ta in naslednja vikenda v Ljubljani zaprta Bratislavska cesta

Ljubljana, 16. marca - Zaradi rekonstrukcije ceste bo danes in v nedeljo ter naslednja dva vikenda zaprta Bratislavska cesta na območju BTC v Ljubljani. Obvoz bo po Šmartinski cesti, Kajuhovi ulici in Letališki cesti, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Po spremenjeni trasi bodo v času zapor vozili tudi mestni avtobusi na linijah 2 in 7.