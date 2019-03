Zaradi nasilnega vdora v makedonski parlament 211 let zapora za 16 obsojencev

Skopje, 15. marca - Na sodišču v Skopju so danes zaradi sodelovanja pri nasilnem vdoru v parlament Severne Makedonije aprila 2017 obsodili 16 ljudi na skupno 211 let zapora. Najvišjo, 18-letno zaporno kazen, so prisodili bivšemu notranjemu ministru Mitku Čavkovu. Obsojeni so zaradi "terorističnega ogrožanja ustavnega reda in varnosti".