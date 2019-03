Ljubljana, 15. marca - Dars bo drevi ob 21. uri za ves promet zaprl odsek štajerske avtoceste Blagovica-Vransko proti Mariboru. Odsek bo zaprt do nedelje do 16. ure, v tem času pa bodo potekala dela v predorih in na trasi avtoceste med predori. Dars zlasti v soboto pričakuje zastoji na izvozu Blagovica, zato voznikom svetuje, da uporabijo predhodne izvoze.