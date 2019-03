Evropske borze navzgor; cenejša nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 15. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Potem ko so britanski poslanci v četrtek zvečer zavrnili odhod Združenega kraljestva iz EU brez dogovora, so vlagatelji bolj olajšano zadihali, pravijo analitiki. Nafta se je nekoliko pocenila, tečaj evra pa se je zvišal.