ZDA, Kanada in EU z novimi sankcijami proti Rusiji zaradi Ukrajine

Washington/Ottawa/Bruselj, 15. marca - ZDA so danes skupaj s Kanado in Evropsko unijo uvedle nove sankcije proti več kot desetim ruskim posameznikom in podjetjem zaradi trajajoče ruske "agresije v Ukrajini", tokrat povezane predvsem z zasegom ukrajinskih ladij v Kerški ožini. V soboto bo sicer peta obletnica referenduma na polotoku Krim, ki si ga je kasneje priključila Rusija.