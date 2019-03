Teroristični napad na Novi Zelandiji zahteval 49 življenj

pripravila Vesna Rojko

Christchurch, 15. marca - Novo Zelandijo in svet je pretresel najbolj smrtonosen terorističen napad v tej otoški tihomorski državi, v katerem je bilo v dveh mošejah med petkovo molitvijo v Christchurchu ubitih najmanj 49 ljudi, 20 pa huje ranjenih. Pridržali so tri osebe, enega, domnevno 28-letnega desničarskega skrajneža iz Avstralije so obtožili umora. Svet napad obsoja.