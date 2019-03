Evropski voditelji želijo od Londona pojasnila glede odloga brexita

London/Bruselj, 15. marca - Evropski voditelji so danes pozvali London k več jasnosti, preden bodo odločali, ali bodo podprli preložitev izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, do česar naj bi prišlo čez dva tedna. Čeprav so britanski poslanci v četrtek potrdili preložitev brexita, morajo preložitev potrditi tudi voditelji ostalih članic.