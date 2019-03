Vivianiju tretja etapa, Roglič zadržal tretje mesto

Firence, 15. marca - Italijan Elia Viviani je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Kolesar Quick Stepa je na 226 km dolgi preizkušnji med Pomerancejem in Folignom v ciljnem sprintu prehitel Slovaka Petra Sagana in Kolumbijca Fernanda Gavirio. Britanec Adam Yates je obdržal skupno vodstvo.