Izteka se rok za prijavo za vpis na fakultete in višje šole

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica, 18. marca - Na slovenskih univerzah in višjih strokovnih šolah se danes zaključuje prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020. Za bodoče študente je na voljo 18.632 mest za redni in izredni študij, za študente višjih šol pa 11.719.