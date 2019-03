Pravilnik fakultete za arhitekturo po mnenju sindikatov ne ščiti interesov študentov

Ljubljana, 15. marca - Po navedbah skupine študentov fakultete za arhitekturo o nedopustnih praksah izkoriščanja študentov v anonimnem pismu januarja, so se na njihovo pobudo vključili tudi sindikati in Gibanje za dostojno delo in socialno družbo. Opozorili so zlasti na protipravnost dokumentov, ki jih želi sprejeti senat fakultete, ki da ne ščitijo interesov študentov.