Zgodovinska mesta za razvoj petzvezdičnih doživetij kulture

Radovljica, 16. marca - Zgodovinska mesta lahko ponudijo veliko zanimivih zgodb in doživetij. Te je treba oblikovati v vrhunsko ponudbo, ki bo privabila dobre goste, so prepričani v Združenju zgodovinskih mest Slovenije, kjer so ta teden na mednarodnem posvetu v Radovljici k sodelovanju povabili tudi butične mestne nastanitve.