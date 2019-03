Pahor vendarle sprejel sorodnika bazoviških žrtev

Ljubljana, 15. marca - Predsednik Borut Pahor je danes na pogovor sprejel Matjaža in Marka Bidovca, nečaka in pranečaka ene od štirih bazoviških žrtev, ki si prizadevata za njihovo sodno rehabilitacijo v Italiji. V predsednikovem uradu so prošnjo za pogovor sprva zavrnili, češ da ne bi bil primeren. Pahor je danes napovedal, da bo v zvezi z zadevo zaprosil MZZ za nasvet.