Na pogorišču v novomeškem Centru biotehnike in turizma do jeseni nova zgradba

Novo mesto, 15. marca - V novomeškem šolskem Centru biotehnike in turizma, katerega stranska stavba za praktični pouk je februarja pogorela, ocenjujejo, da bi škoda lahko dosegla 2,2 milijona evrov. Pri sanaciji pogorišča in pogorele šolske ter druge opreme v glavnem računajo na zavarovalnino, pogorelo stavbo pa bodo do jeseni nadomestili s cenejšo montažno zgradbo.