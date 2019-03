Prihodnji teden začetek preventivne akcije za večjo varnost motoristov

Ljubljana, 15. marca - Pod okriljem agencije za varnost prometa se bo v ponedeljek začela nacionalna preventivna akcija za večjo varnost motoristov. Cilj akcije, ki bo trajala do 31. marca, je opozoriti motoriste, naj ne precenjujejo svojih sposobnosti in voznih razmer, vse ostale udeležence v prometu pa na strpno in preudarno vožnjo ter na dodatno previdnost na cesti.