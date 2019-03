Po izpadu iz lige prvakov se pri Bayernu Münchnu in Real Madridu obetajo spremembe

München, 15. marca - Pri nemškem in španskem velikanu Bayernu iz Münchna in Real Madridu nikakor ne morejo biti zadovoljni z letošnjo sezono v najelitnejšem nogometnem evropskem klubskem tekmovanju, saj sta oba izpadla v osmini finala. V obeh klubih so že napovedali spremembe, v Madridu so tudi že zamenjali trenerja.