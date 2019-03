Za prihodnji razvoj Koroške poleg infrastrukture pomembni povezovanje in predvsem kadri

Mislinja, 15. marca - Za prihodnost Koroške so poleg cestne infrastrukture pomembni še povezovanje in nova delovna mesta, so poudarili udeleženci drugega gospodarskega foruma Koroške, med njimi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Če želimo nekaj narediti za regijo, moramo do leta 2025 ustvariti 2000 novih delovnih mest, je poudaril predsednik GZS Boštjan Gorjup.