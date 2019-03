Podjetje Siliko ob primeru s tujimi delavci izstopilo iz SBC

Ljubljana, 15. marca - Podjetje Siliko je po pozivu predsednika Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) izstopilo iz SBC. Siliko je bilo eno od podjetij, ki so tujim delavcem, če so podjetje zapustili prej kot v enem letu, zaračunalo stroške pridobivanja dovoljenj. V družbi pravijo, da so s tem želeli povrnili del investicije v zaposlenega, ki je bila ob odhodu zaman.