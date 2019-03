Policija prijela mladoletnika zaradi ropov in nasilništva

Ljubljana, 15. marca - Ljubljanski policisti so od januarja do marca obravnavali več oblik kaznivih ravnanj medvrstniškega nasilja. Ugotovili so, da sta mladoletnika iz okolice Ivančne Gorice izvršila dve kaznivi dejanji ropa, eno kaznivo dejanje nasilništva in eno kaznivo dejanje grožnje. Osumljenca so prijeli v torek, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.