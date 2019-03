Singapur, 15. marca - Cene nafte so se danes zvišale in so blizu štirimesečnega vrha. Vlagatelji ocenjujejo, da bi lahko Organizacija držav izvoznic nafte (Opec) in nekatere druge proizvajalke omejitev proizvodnje podaljšale tudi v drugo polovico leta, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.