Zimska sezona na Kopah se zaključuje, smučarjev manj kot lani

Mislinja, 16. marca - Na smučišču Kope, kjer za ponedeljek napovedujejo zadnji obratovalni dan, so v iztekajoči se sezoni našteli 74.000 smučarjev. To je 2000 smučarjev manj kot prejšnjo sezono, a so v družbi Vabo, ki je najemnik naprav, razmeroma zadovoljni s sezono, je za STA dejal direktor Vaba Boštjan Paradiž. Predvidoma maja bo sicer smučišče vnovič na prodaj.