Več mrtvih v streljanju v dveh mošejah na Novi Zelandiji

Christchurch, 15. marca - V mestu Christchurch na Novi Zelandiji je danes prišlo do strelskih napadov v dveh mošejah. Po poročanju tamkajšnjih medijev bi bilo lahko ubitih do 30 ljudi. Policija je sporočila, da je v zvezi z napadoma prijela štiri osumljence - tri moške in eno žensko. Ob tem opozarjajo, da nevarnosti morda še ni konec.