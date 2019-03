Ljubljana, 14. marca - Košarkarji Armanija Olimpie Milana so v 26. krogu evrolige prišli do 13. zmage, s 66:57 so premagali Olympiakos. Slovenski center Alen Omić je k uspehu Italijanov v 8:46 minute prispeval dve točki, dva skoka in eno asistenco.