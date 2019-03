Newyorške borze dan sklenile neenotno

New York, 14. marca - Danes se je rast Newyorških borz upočasnila, dan pa so sklenile neenotno. Po mnenju analitikov so vlagatelji obremenjeni z upočasnitvijo trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko in glasovanjem britanskih zakonodajalcev, ki so glasovali za odložitev izstopa iz EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.