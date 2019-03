Britanski poslanci podprli preložitev brexita

London/Bruselj, 14. marca - Britanski poslanci so danes z veliko večino podprli preložitev brexita in novo glasovanje o ločitvenem sporazumu, ki so ga sicer že dvakrat zavrnili. Za predlog vlade za preložitev izstopa iz EU, ki je sicer predviden 29. marca, je glasovalo 412 poslancev, 202 sta bila proti.