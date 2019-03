Innsbruck, 14. marca - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na drugi kvalifikacijski tekmi za četrtfinale alpske lige v gosteh premagali Wipptal iz Vipitena s 3:0 in se z 2:0 v zmagah prebili med osmerico najboljših. Prvo tekmo so doma dobili prav tako s 3:0.