Ryoyu Kobayashi zmagal tudi v Trondheimu, Zajc četrti

Trondheim, 14. marca - Japonec Ryoyu Kobayashi je zmagal na tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalcev v norveškem Trondheimu (141 in 141,5 m, 298,4). Drugi je bil domačin Andreas Stjernen (137 in 137 m, 288), tretji Avstrijec Stefan Kraft (136,5 in 135 m, 280,5), četrti pa najboljši Slovenec Timi Zajc (136 132,5 m, 277,1).