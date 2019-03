Na konferenci v Bruslju sedem milijard dolarjev za Sirce

Bruselj, 14. marca - Mednarodni donatorji so danes na konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije v Bruslju obljubili skoraj sedem milijard dolarjev pomoči Sircem v tem letu, je po koncu tridnevne konference sporočil evropski komisar za humanitarno pomoč Hristos Stilianides. To je rekordna solidarnost in močno sporočilo Siriji, je poudaril.