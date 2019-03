Študentki tožita ameriške univerze, vpletene v afero vpisov otrok bogatih in slavnih

San Francisco, 14. marca - Študentki univerze Stanford Erica Olsen in Kalea Woods sta na zveznem sodišču v San Franciscu vložili tožbo proti vsem univerzam, ki so omenjene v obtožnici proti slavnim in bogatim, ki so s pomočjo prevar in korupcije uredili sprejem svojih otrok na visokošolske ustanove po ZDA.