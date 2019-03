Bratuškova v Teksasu na energetskem forumu

Houston, 14. marca - Ministrica za infrastrukturo in podpredsednica vlade Alenka Bratušek se v teksaškem Houstonu udeležuje ministrskega zasedanja in investicijskega foruma partnerstva za čezatlantsko energetsko sodelovanje. Ministrskega srečanja se udeležujejo ministri iz 27 držav EU in predstavniki Evropske komisije.