Norvežana zlata v mešanih parih

Östersund, 14. marca - Norvežana Marte Olsbu Roeiseland in Johannes Thingnes Boe sta na biatlonskem svetovnem prvenstvu v Ostersundu osvojila zlato kolajno na premierni tekmi mešanih parov. Norvežana, ki sta tekmo končala brez kazenskega kroga in s šestimi popravami, sta srebrna Italijana Dorotheo Wierer in Lukasa Hoferja (0+5) prehitela za 13,4 sekunde.