V KC Tobačna 001 razstava Nike Autor

Ljubljana, 15. marca - V KC Tobačna 001 bodo drevi odprli razstavo Nike Autor z naslovom Osrečite sebe in družino. Razstava nadaljuje projekt Obzornik 62 iz leta 2015. Vsebinsko gradi na podobah iz preteklosti, ki so izražale upanje o svetu brez vojn, in jih sooči z brezupnim stanjem beguncev na slovenskih mejah leta 2015.