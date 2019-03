Mladi s podnebnim štrajkom za ozelenitev proračuna in zaprtje Teš do 2030

Ljubljana, 14. marca - Gibanje Mladi za podnebno pravičnost je oblikovalo pet konkretnih ukrepov, ki jih bo v petek naslovilo na odločevalce v okviru Podnebnega štrajka. Med zahtevami so ozelenitev državnega proračuna, zaprtje Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in Premogovnika Velenje do 2030 ter zmanjšanje izpustov v prometu za 40 odstotkov do leta 2040.