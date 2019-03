V galeriji Photon razstava Tilyen Mucik in Domagoja Burilovića

Ljubljana, 15. marca - V ljubljanski galeriji Photon bodo ob 19. uri odprli razstavo slovenske fotografinje Tilyen Mucik in hrvaškega fotografa Domagoja Burilovića, nagrajencev festivala PhotoDays Rovinj za avtorsko fotografijo. Predstavila bosta novejši seriji Flora Femina in Post Factum, ki bosta na ogled do 15. aprila.