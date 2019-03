Ljubljanska borza: V ospredju delnice KD Group

Ljubljana, 14. marca - Trgovanje na Ljubljanski borzi so zaznamovale delnice KD Group, s katerimi je bilo za 3,12 milijona evrov prometa in ki so se podražile za več kot osem odstotkov. Tečaji so se sicer v glavnem nižali, indeks SBI TOP je izgubil 0,39 odstotka. Skupni promet je dosegel 3,59 milijona evrov.