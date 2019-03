Davek od dohodkov pravnih oseb morajo prijaviti tudi društva

Ljubljana, 17. marca - Približuje se konec marca, ko morajo pravne osebe Finančni upravi RS (Furs) predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Obveznost velja za vse pravne osebe, tudi tiste, ki so v skladu z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb oproščene plačila davka od dohodkov iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, kot so društva in sindikati.