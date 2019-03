Maren Lundby najboljša tudi v Trondheimu, Križnarjeva osma

Trondheim, 14. marca - Norvežanka Maren Lundby je zmagala na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v norveškem Trondheimu (133 in 133,5 m, 274,1 točka). druga je bila Nemka Juliane Seyfarth (132,5 in 137,5 m, 261), tretja pa Avstrijka Eva Pinkelnig (131 in 128 m, 257,9). Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar na osmem mestu (117,5 in 126,5 m, 220,7).