Družba Hit se v sodelovanju z biotehnično šolo zavzema za lokalno

Šempeter pri Gorici, 14. marca - V družbi Hit so v sodelovanju z Biotehniško šolo iz Šempetra pri Gorici in italijanskim chefom Emanuelom Scarellom predstavili projekt Glocal Gourmet, s katerim želijo povezati lokalne kulinarične zgodbe in prizadevanja za trajnostno prihodnost. Predstavili so zavezo izmenjave znanj s področja enogastronomije in zmanjševanja uporabe plastike.