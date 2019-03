Sindikat ministrstva za obrambo s pozivom premierju, da se vojakom zagotovi pošteno plačilo za povečan obseg dela

Ljubljana, 14. marca - Sindikat ministrstva za obrambo je na premierja Marjana Šarca naslovil zahtevo po ureditvi poštenega plačila pripadnikov Slovenske vojske zaradi povečanega obsega dela in obremenitev. Opozarjajo, da se nezadovoljstvo med vojaki povečuje do te mere, da se njihovo število iz dneva v dan zmanjšuje. Tisti, ki ostajajo, pa so zato bolj obremenjeni.