Forum za digitalno družbo poziva k odgovorni digitalizaciji

Ljubljana, 14. marca - Forum za digitalno družbo je izrazil zaskrbljenost zaradi "nestrokovne in slabo vodene digitalne preobrazbe javne uprave, ki povečuje varnostna tveganja za državo in za pravice ter svoboščine posameznikov, katerih osebni podatki odtekajo v javnost ali prihaja do njihovih zlorab". Pristojne poziva, naj odgovorno pristopajo k digitalizaciji.