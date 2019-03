Vpleteni skušajo zbližati stališča o poklicnih kompetencah v zdravstveni negi

Ljubljana, 14. marca - Na ministrstvu za zdravje je v sredo potekal prvi delovni sestanek o poklicnih kompetencah in aktivnostih izvajalcev v zdravstveni negi, ki je bil po neuspelem uvodnem srečanju v ponedeljek namenjen zbliževanju stališč. Na sestanek so prišli predstavniki zbornice zdravstvene in babiške nege, razširjenega strokovnega kolegija in ministrstva za delo.