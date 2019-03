Slovaškega milijonarja obtožili naročila umora novinarja Kuciaka

Bratislava, 14. marca - Slovaški tožilec je danes dejal, da so milijonarja Mariana Kočnerja obtožili, da je na naročil umor preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka. Zaradi povezave z umorom novinarja in njegove zaročenke lani februarja so pred tem obtožili še štiri osebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.